Психолог объяснил, как суперлуние влияет на человека

Первое осеннее полнолуние, которое можно будет наблюдать в небе с 29 сентября, может повлиять лишь на здоровье внушаемых людей, рассказал в беседе с «360» психолог Марсель Сультеев. По его словам, по вопросу воздействия фаз Луны на самочувствие человека в научном сообществе нет единого мнения.

Эксперт пояснил, что во время суперлуния некоторые люди, если они подвержены фобиям и маниям, могут чувствовать изменения в теле, нарушения эмоционального фона или сна. Однако в реальности это происходит на фоне психосоматики или ипохондрии, в то время как научных доказательств влияния Луны на здоровье человека нет.

На самом деле суперлуние влияет на человека так же, как и любая информация, которую пиарят. Люди более внушаемые могут сделать из суперлуния супертрагедию или значимое событие, — заявил психолог.

Издание уточняет, что в пятницу, 29 сентября, Луна приблизится к Земле на расстояние в 359,9 тыс. км. Это астрономическое явление, когда ночное светило находится на максимально близком расстоянии от Земли, называется суперлунием, его можно будет наблюдать в течение трех дней. Луна в этот период будет казаться на 10-30% ярче и крупнее обычного.