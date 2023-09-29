В испанской пещере нашли 9500-летнюю обувь, сделанную словно вчера

В Испании археологи при обследовании пещеры на юге страны обнаружили искусно сплетенные корзины и сандалии, которые выглядят так, будто их изготовили только вчера. Однако проведенный анализ показал, что на самом деле они были созданы 9500 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает The History Blog. Удивительные артефакты были обнаружены в Пещере летучих мышей (Cueva de los Murcielagos). Всего там было найдено 76 предметов, уже переданных в коллекцию Национального археологического музея Мадрида.

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Повышенный интерес исследователей к находкам связан с тем, что 65 предметов были изготовлены из растительных волокон. Эксперты даже определили вид травы, которая использовалась древними мастерами - это распространенное в Испании эспарто плосколистное из рода ковыля. Радиоуглеродное датирование разделило артефакты по хронологии на два различных периода: мезолит (7950-7360 гг. до н.э.) и неолит (4370-3740 гг. до н.э.).

Датирование помогло установить, что по окончании этапа мезолита пещера не использовалась людьми в течение долгих 2000 лет. И только потом земледельцы раннего неолита заняли стоянку своих предшественников, охотников-собирателей.

Особое внимание привлекают к себе плетеные корзины, возраст которых ученые оценили в 9500 лет. Это древнейшие сохранившиеся корзины в Европе. Самая древняя сохранившаяся корзина в мире ранее была найдена в пещере у берегов Мертвого моря, ее возраст составляет около 10 500 лет. В Пещере летучих мышей археологи рядом с корзинами нашли и плетеные сандалии тех же периодов, причем одна пара такой обуви тоже оказалась древнейшей в своем роде на территории Европы. Интересно, что только некоторые из сандалий имеют следы износа, а остальные не использовались. Археологи отмечают, что эта обувь находится в своем в первозданном виде и выглядит так, словно ее изготовили вчера.