Гробницу куртизанки нашли археологи в пещере Иерусалима

В Израиле археологи при проведении раскопок на Виа Хеврон в Иерусалиме обнаружили древнюю погребальную пещеру, внутри которой была обнаружена гробница кремированной куртизанки.

© Российская Газета

Об открытии со ссылкой на заявление Управления древностей Израиля сообщает Arkeonews. Найденная гробница датируется концом IV - началом III века до нашей эры. В ней находились кремированные останки молодой женщины, рядом с которыми лежали богатые погребальные предметы.

Видео дня

В частности, археологи среди находок описали целый набор роскошных по тем временам бронзовых зеркал, которые были уложены в прекрасно сохранившуюся коробку. По словам доктора Гая Стибеля из Тель-Авивского университета, это, по сути, "самое раннее свидетельство кремации в Израиле эллинистического периода".

Также рядом с кремированными останками было найдено несколько погнутых железных гвоздей, свидетельство проведенного "магического" ритуала. Особое внимание археологов привлек крайне редко встречающийся тип складного бронзового зеркала.

"Это лишь второе зеркало такого типа, обнаруженное на сегодняшний день в Израиле, а во всем эллинистическом мире известно всего 63 зеркала такого типа, - говорит Лиат Оз, руководитель раскопок. - Качество изготовления зеркала настолько высокое, что оно сохранилось в отличном состоянии и выглядит так, будто было сделано вчера".

Этот артефакт позволил предположить, что гробница принадлежала куртизанке, известной как гетера. Известно, что гетеры были спутницами высокопоставленных людей. Например, они сопровождали видных военачальников во времена военных походов Александра Великого, а также во времена войн диадохов, преемников Александра.

По мнению археологов, именно к периоду войн диадохов и может относиться захоронение. Исследователи также отмечают, что погребальные подношения в виде складных зеркал были задокументированы в разных гробницах и храмах греко-эллинистического мира. Именно они считаются явным указанием на статус гетеры. Такие зеркала обычно украшались гравюрами или великолепными рельефами идеализированных женских фигур, в том числе фигур богинь. Особенно часто на них изображалась Афродита, богиня любви.

"Самый волнующий вопрос, возникший в результате открытия, заключался в том, что делает могила гречанки на шоссе, ведущем в Иерусалим, вдали от любого места или поселения того периода, - говорит доктор Стибель. - Гробница нас особенно заинтриговала, в том числе и в свете того факта, что археологические сведения об Иерусалиме и его окрестностях в ранний эллинистический период очень скудны".