Когда и как на Земле появился кислород?

На сегодняшний день приблизительно 21% атмосферы Земли состоит из кислорода. Однако атмосфера нашей планеты далеко не сразу стала пригодной для жизни. Самые ранние газы, формировавшие толстый слой вокруг остывавшей Земли миллиарды лет назад, немногим отличаются от вулканических выбросов. Метан, сульфид водорода, углекислый газ.

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Тогда были гораздо более суровые времена. Ядро Земли кишело нестабильными материалами, не говоря уже о том, что на планету постоянно падали холодные камни из Солнечной системы. Крупные столкновения порой нагревали поверхность Земли, из-за чего собранная влага закипала и испарялась — атмосфера была весьма горячей. Однако именно это обеспечило солидный запас азота в форме аммония.

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Когда в атмосфере Земли появился кислород

Мы все еще многого не знаем о подробностях. Например, ученые не могут сказать, сколько азота предоставил каменный дождь, который падал на планету. Однако где-то 4,3 млрд лет назад Земля начала остывать, а камнепад сбавил мощность. Водоемы начали сохраняться достаточно долго для различных геохимических реакций, в результате которых сформировалась плотная атмосфера из углекислого газа и азота. Есть вероятность, что некоторый процент кислорода появился из-за вулканической активности.

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Что такое «кислородная катастрофа»

Ранние биологические процессы на Земле забирали энергию одних молекул и задействовали ее для построения органических материалов. Благодаря этому древние организмы на молодой планете нашли способ извлекать энергию солнечных лучей из некоторых химикатов. Технически этот процесс можно назвать фотосинтезом — разница лишь в том, что его ранняя версия не оставляла себя излишек кислорода.

Эта «оксигенная» разновидность фотосинтеза, судя по всему, могла зародиться три миллиарда лет назад. Биологический комплекс под названием фотосистема II позволил примитивным микробам совмещать молекулы углекислого газа и воды для формирования нужных им материалов — и щедрого заряда энергии.

Несмотря на сотни миллионов лет мелких выбросов кислорода в океане, атмосфера планеты практически не менялась. Одна из теорий на этот счет гласит, что причиной отсутствия кислорода в атмосфере стали регулярные метеоритные дожди, которые оставляли после себя реактивные газы. Тем не менее, примерно 2,4 млрд лет назад кислород достиг достаточно большой концентрации, что привело к т.н. кислородной катастрофе, которая раз и навсегда изменила характер нашей атмосферы.

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Как кислород повлиял на жизнь на Земле

Сложно сказать, какой эффект создал внезапный приток кислорода. Теоретически, это довольно реактивный элемент. Даже сейчас наши организмы имеют специальные энзимы, которые минимизируют ущерб, наносимый кислородом относительно самых деликатных органических молекул — например, ДНК. Поэтому нетрудно представить, что без специализированных адаптаций ранние организмы погибали в больших количествах.