Власти Франции одобрили обновление ПО Apple для iPhone 12

Власти Франции объявили в пятницу, 29 сентября, о своем согласии на обновление программного обеспечения для iPhone 12 компании Apple. Об этом сообщает издание Reuters.

Ранее возник спор между Францией и Apple относительно уровня радиации, выделяемой устройством, что привело к приостановке продаж iPhone 12 в стране в начале этого месяца. В конце января 2021 года Франция временно остановила продажи iPhone 12 и требовала обновления программного обеспечения, чтобы соблюсти предельно допустимые значения поглощения радиации.

Власти посчитали, что уровень излучения устройства превышал установленные нормы. После диалога между Apple и французскими регуляторными органами было достигнуто соглашение о внесении изменений в программное обеспечение iPhone 12 для соответствия требованиям Франции.