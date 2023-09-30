Видеоблогер заморозил новый iPhone и конкурентов на Android для эксперимента

Автор YouTube-канала TechDroider опубликовал видео эксперимента, в котором iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Pixel 7 Pro были заморожены в воде на шесть часов.

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Перед этим смартфоны поместили под дождь и обрызгали в душе, что никак не отразилось на их работоспособности. Затем блогер усложнил эксперимент, поместив устройства в емкость с водой. Однако смартфоны продолжили работать, а после выдали сообщение о необходимости высушить порт USB Type-C перед зарядкой. Причем флагман Google Pixel 7 Pro даже оповестил, когда его разъем высох и был готов к зарядке.

Блогера также удивило, что Samsung Galaxy S23 Ultra продолжил воспринимать нажатия стилуса S Pen под водой.

Затем TechDroider заморозил смартфоны в воде на шесть часов. После разморозки у всех трех устройств ухудшилась работа динамиков, а под камерой iPhone 15 Pro Max образовался конденсат, который вскоре испарился. Спустя сутки все смартфоны вернулись в полностью рабочее состояние за исключением iPhone 15 Pro Max, который требовал перезагрузки для подключения к проводной зарядке.