Ученые обнаружили человеческие популяции, которые исчезли 50 лет назад

Исследовательская команда отправилась в отдаленный и многонациональный район ангольской пустыни Намиб, чтобы найти в современных популяциях признаки, которые могли бы помочь в раскрытии генетической структуры Африки до возникновения сельского хозяйства. Ей удалось обнаружить группы, которые считались исчезнувшими более 50 лет назад, передает Popularmechanics.com.

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Исследования ДНК выявили генетические различия между соседними группами населения и то, как они менялись с течением времени.

Среди обнаруженных групп — квепе. Это пастушеская группа, говорившая на языке, называемом квади. Одному из лингвистов, принявших участие в полевых исследованиях, удалось пообщаться с двумя последними носителями данного языка.

Группа также успела поговорить с бантуязычными группами, которые являются частью доминирующей скотоводческой традиции на юго-западе Африки.

Исследование глубокой генетической сети африканского континента выявило глубокие различия в происхождении среди смешанных популяций ангольской пустыни Намиб.