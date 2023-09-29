Ученые обнаружили человеческие популяции, которые исчезли 50 лет назад
Исследовательская команда отправилась в отдаленный и многонациональный район ангольской пустыни Намиб, чтобы найти в современных популяциях признаки, которые могли бы помочь в раскрытии генетической структуры Африки до возникновения сельского хозяйства. Ей удалось обнаружить группы, которые считались исчезнувшими более 50 лет назад, передает Popularmechanics.com.
Исследования ДНК выявили генетические различия между соседними группами населения и то, как они менялись с течением времени.
Среди обнаруженных групп — квепе. Это пастушеская группа, говорившая на языке, называемом квади. Одному из лингвистов, принявших участие в полевых исследованиях, удалось пообщаться с двумя последними носителями данного языка.
Группа также успела поговорить с бантуязычными группами, которые являются частью доминирующей скотоводческой традиции на юго-западе Африки.
Исследование глубокой генетической сети африканского континента выявило глубокие различия в происхождении среди смешанных популяций ангольской пустыни Намиб.
Ранее ученые, работавшие на раскопках археологической экспедиции Академии наук Китая, откопали фрагменты черепа и челюсти подростковой особи, жившей более трёх сотен тысяч лет назад. По мнению палеонтологов, им удалось обнаружить свидетельства существования нового и ранее неизвестного науке древнего человеческого вида.