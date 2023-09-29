Астрономы обнаружили «неправильную» сверхновую

Раннее обнаружение японским астрономом-любителем Коити Итагаки (Kōichi Itagaki) сверхновой, которая родилась всего за пару часов до этого, позволило ученым отследить ее эволюцию на раннем этапе и выявить пробелы в знаниях о такого рода небесных телах. Об этом пишет 3DNews.

© Melissa Weiss/CfA

SN 2023ixf относится к сверхновым II типа или к сверхновым с коллапсирующим ядром и находится на удалении 20 млн световых лет от Земли в галактике Pinwheel.

Такие сверхновые служат основным источником вещества во Вселенной, а также могут образовывать нейтронные звезды и черные дыры. SN 2023ixf предоставила ученым возможность следить за процессом своего образования практически с самого начала.

Перед взрывом ядро звезды под своим весом сжимается, а затем ударная волна достигает внешнего края ее оболочки, и возникает мощнейшая вспышка в видимом и других диапазонах.

Однако SN 2023ixf преподнесла ученым сюрприз, так как вспышка возникла с существенной задержкой. Дополнительное исследование показало, что ударная волна от взорвавшегося ядра встретила неожиданное сопротивление в виде массы вещества.

Реконструирование предшествовавших взрыву событий позволило ученым сделать вывод, что за год до своего превращения в сверхновую красный гигант сбросил с себя вещество в объеме одной солнечной массы. Именно оно и затормозило ударную волну. Подобной потери массы звездой перед ее превращением в сверхновую астрономы еще не наблюдали.

Ранее космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» засняла легендарную сверхновую Supernova 1987A, наблюдения за которой ведутся почти 40 лет. Фотографию с невероятной детализацией, сделанную с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона, опубликовало NASA.