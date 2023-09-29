В ИИ-поисковике Bing обнаружили вредоносные ссылки

Обнаружена вредоносная реклама, которая «подтягивается» чат-ботом Bing при ответах, работающим на основе искусственного интеллекта. Она предлагает сайты, распространяющие вредоносное ПО. По данным Malwarebytes, эти вредоносные объявления маскируются под сайты загрузки популярной утилиты «Advanced IP Scanner».

Когда пользователи спрашивают о загрузке Advanced IP Scanner через Bing, искусственный интеллект отвечает ссылкой на загрузку утилиты. Однако при кликании на эту ссылку сначала появляется реклама, а лишь затем легитимная ссылка на загрузку. В некоторых случаях эти спонсорские ссылки представляли собой вредоносные рекламные объявления, рекламирующие вредоносное ПО.

Точная полезная нагрузка этой вредоносной кампании пока неизвестна, однако в прошлом подобные кампании распространяли вредоносные программы для кражи информации или трояны удаленного доступа, позволяя злоумышленникам компрометировать учетные записи или корпоративные сети.