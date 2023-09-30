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Microsoft после 30 сентября перестает продлевать лицензии компаниям из России

Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям, сообщала ранее техническая поддержка Microsoft Online Services. В российском офисе корпорации не ответили на просьбу ТАСС пояснить, не будет ли пересматриваться решение.

Microsoft перестает продлевать лицензии компаниям из России
© globallookpress.com

Изначально информацию распространило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Из письма техподдержки, которое было в распоряжении агентства, следовало, что Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. Из-за этого клиенты корпорации не смогут продлевать существующие подписки после 30 сентября.

Позднее в корпорации на просьбу прокомментировать непродление лицензий заявили ТАСС, что соблюдают западный санкционный режим в отношении РФ. В Microsoft напомнили, что все продажи новой продукции и услуг в России, равно как и многие другие аспекты бизнеса, приостановлены.

Вскоре после новости о непродлении подписок ситуацию прокомментировало Минцифры. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство "изучает" и выясняет, насколько это подтвержденный факт. Он отметил, что в России есть альтернатива софту от Microsoft.

Шадаев добавил, что данная проблема была понятна, и в министерстве не рассчитывали на то, что ситуация с лицензиями может продолжаться долгое время. По его словам, на подготовку было полтора года, "все понимали, что к этому идет". А многие, по мнению Шадаева, в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе ОС Linux.