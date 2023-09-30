Microsoft перестает продлевать лицензии компаниям из России

Корпорация Microsoft, ведущий игрок по многим технологическим направлениям, после 30 сентября перестает продлевать лицензии российским компаниям, сообщала ранее техническая поддержка Microsoft Online Services. В российском офисе корпорации не ответили на просьбу ТАСС пояснить, не будет ли пересматриваться решение.

Изначально информацию распространило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Из письма техподдержки, которое было в распоряжении агентства, следовало, что Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. Из-за этого клиенты корпорации не смогут продлевать существующие подписки после 30 сентября.

Позднее в корпорации на просьбу прокомментировать непродление лицензий заявили ТАСС, что соблюдают западный санкционный режим в отношении РФ. В Microsoft напомнили, что все продажи новой продукции и услуг в России, равно как и многие другие аспекты бизнеса, приостановлены.

Вскоре после новости о непродлении подписок ситуацию прокомментировало Минцифры. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство "изучает" и выясняет, насколько это подтвержденный факт. Он отметил, что в России есть альтернатива софту от Microsoft.