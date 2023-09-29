Эксперты сообщили об обнаружении мошеннических приложений в App Store

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила о появлении в App Store мошеннических инвестиционных приложений. Их создатели ищут жертв среди русскоязычных пользователей для кражи личных данных владельцев iOS-устройств, передает агентство «Прайм».

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В сообщении говорится, что программы маскируются под различные платформы для учета криптовалют и даже под мини-игру для проверки финансовой грамотности.

Злоумышленники, получая личные данные владельцев устройств, заманивают потенциальных жертв в финансовые скам-проекты.

О ситуации проинформирована сама компания Apple. Приложения удалили из магазина.

Специалисты советуют обращать внимание на отзывы и рейтинг программы – это позволит не попасться «в лапы» мошенников. Отмечается, что у обнаруженных приложений рейтинг был очень низким, а пользователи оставляли отрицательные отзывы.

Также эксперты рекомендуют использовать защитное решение, которое доступно для мобильных устройств.

Ранее президент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин заявил агентству «Прайм», что благодаря новым правилам Центробанка РФ скорость выявления телефонных мошенников увеличится.