Генеральный директор Twitter показала свой телефон и подвела соцсеть
Генеральный директор соцсети X (ранее Twitter) Линда Яккарино попала в неловкую ситуацию во время интервью, рассказал портал 9to5mac. Яккарино решила продемонстрировать присутствовавшей в студии публике экран своего iPhone и X не оказалось среди наиболее используемых ею приложений.
Существуют разные способы настройки главного экрана iPhone. Пользователи могут создавать несколько страниц и скрывать некоторые приложения, но обычно на первой странице экрана размещаются приложения, которые владелец телефона использует каждый день.
«Учитывая это, кажется, что приложение X не входит в число фаворитов ее же генерального директора», - подчеркнуло издание.
На первой странице у Яккарино оказались приложения Starbucks, Gmail, FaceTime и даже приложения соцсетей-конкурентов.
Во время интервью Яккарино подчеркивала, что X - это «новая компания», строящаяся на основе «свободы выражения мнений и свободы слова».
Владелец X Илон Маск назначил Яккарино гендиректором соцсети в мае 2023 года. До этого она работала в NBCUniversal, где возглавляла отдел глобальной рекламы и партнерства.
Маск рассказал, что Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях, а он сам - на дизайне продукта и новых технологиях.