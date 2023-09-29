Генеральный директор Twitter показала свой телефон и подвела соцсеть

Генеральный директор соцсети X (ранее Twitter) Линда Яккарино попала в неловкую ситуацию во время интервью, рассказал портал 9to5mac. Яккарино решила продемонстрировать присутствовавшей в студии публике экран своего iPhone и X не оказалось среди наиболее используемых ею приложений.

Существуют разные способы настройки главного экрана iPhone. Пользователи могут создавать несколько страниц и скрывать некоторые приложения, но обычно на первой странице экрана размещаются приложения, которые владелец телефона использует каждый день.

«Учитывая это, кажется, что приложение X не входит в число фаворитов ее же генерального директора», - подчеркнуло издание.

На первой странице у Яккарино оказались приложения Starbucks, Gmail, FaceTime и даже приложения соцсетей-конкурентов.

Во время интервью Яккарино подчеркивала, что X - это «новая компания», строящаяся на основе «свободы выражения мнений и свободы слова».

Владелец X Илон Маск назначил Яккарино гендиректором соцсети в мае 2023 года. До этого она работала в NBCUniversal, где возглавляла отдел глобальной рекламы и партнерства.