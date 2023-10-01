Очки для куриц, штаны-санки и шлем-теплица: самые странные патенты

Многие люди считают, что изобретатели, ученые и инженеры патентуют только серьезные вещи, которые могут изменить жизни миллионов к лучшему — но это далеко не так. На самом деле, патенты нередко подаются и на самые абсурдные, непрактичные или попросту странные изобретения.

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Чехол для усов (1876)

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В.А. Гейтс запатентовал свой «чехол для усов» во времена, когда растительность на лице джентльмена была настоящей гордостью. Согласно описанию, изогнутый щит можно изготовить из вулканизированной резины, металла или любого другого материала. Изобретатель обещает, что чехол спасет роскошные усы от грязи во время праздничных пиршеств.

Устройство для пробуждения спящих людей (1882)

Сэмюель С. Эпплгейт решил, что иногда обычного будильника бывает недостаточно — и специально для этого придумал более радикальный метод пробуждения. Над кроватью человека закрепляется механизм, который удерживает в воздухе маленькие блоки «из легкого дерева, предпочтительно пробки». Когда звонит будильник, блоки падают прямо на лицо спящего: согласно Эпплгейту, от боли он должен проснуться.

Google Patents

Маска от переедания (1982)

Люси Л. Бармби запатентовала свою маску преимущественно для тех, кто «постоянно окружен едой, от шеф-поваров до обслуживающего персонала в ресторанах». Устройство позволяет носителю дышать и говорить, закрывается на небольшой замочек и может использоваться для избавления от вредных привычек — например, курения.

Google Patents

Шлем-теплица (1986)

Вольдемар Ангуита разработал свой шлем-теплицу для того, чтобы его владелец всегда мог дышать стопроцентно свежим кислородом. Под большим куполом, который надевается на голову, хватит места, чтобы разместить два небольших растения: например, кактусы в горшочках. Помимо этого, устройство оснащено звуковыми приспособлениями для слуха и речи.

Google Patents

Штаны-санки (1996)

Идеальное средство передвижения на зиму от Брента Л. Фарли. Штаны-санки состоят из складываемого сиденья и ремней, которые закрепляют человека на санках. По словам изобретателя, конструкция «эргономично подстроена под форму человеческого тела». Когда поездка на санках со склона холма закончится, можно просто встать на ноги, сложить санки пополам и продолжить путь на своих двоих.

Google Patents

Пробковый плавательный костюм (1882)

Пробковый костюм Паскаля Планта, как можно догадаться по названию, состоит из маленьких фрагментов пробковой породы, нанизанных на прочные шнуры. По задумке, плавучесть пробки должна помочь человеку держаться воде — и при этом выглядеть весьма стильно.

Google Patents

Очки для куриц (1903)

Нет, они нужны не для того, чтобы курицы лучше видели. Как утверждает автор патента, Эндрю Джексон-младший, очки призваны защитить глаза птиц от других куриц на случай, если те попытаются клюнуть их в голову. Забавный факт: нечто подобное действительно можно купить в сегодняшних сельскохозяйственных магазинах.