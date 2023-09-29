Бесплатные обновления с Windows 7 и 8 до Windows 10 или 11 прекращены

Пользователи Microsoft, использующие старые ПК, лишились возможности бесплатно обновиться до операционных систем Windows 10 и Windows 11. Это следует из заявления компании в официальном блоге.

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Сейчас владельцы лицензионных копий Windows 7 или Windows 8 будут вынуждены покупать новую лицензию для того, чтобы пользоваться новейшими возможностями последней ОС от Microsoft.

Лазейкой можно было пользоваться с тех пор, как Windows 10 впервые была выпущена в качестве «бесплатного» обновления для пользователей Windows 7 и Windows 8.1. Изначально данное предложение было рассчитано на 12 месяцев, однако оно продолжало оставаться актуальным все эти годы. Это касается как Windows 10, так и Windows 11.

Windows 11 пока еще можно активировать ключами от Windows 10.