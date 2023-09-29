Бесплатные обновления с Windows 7 и 8 до Windows 10 или 11 прекращены
Пользователи Microsoft, использующие старые ПК, лишились возможности бесплатно обновиться до операционных систем Windows 10 и Windows 11. Это следует из заявления компании в официальном блоге.
Сейчас владельцы лицензионных копий Windows 7 или Windows 8 будут вынуждены покупать новую лицензию для того, чтобы пользоваться новейшими возможностями последней ОС от Microsoft.
Лазейкой можно было пользоваться с тех пор, как Windows 10 впервые была выпущена в качестве «бесплатного» обновления для пользователей Windows 7 и Windows 8.1. Изначально данное предложение было рассчитано на 12 месяцев, однако оно продолжало оставаться актуальным все эти годы. Это касается как Windows 10, так и Windows 11.
Windows 11 пока еще можно активировать ключами от Windows 10.
Ранее дистрибьюторы сообщили об увеличении спроса в России на пиратскую Windows. Как писали «Известия», в рознице за первые четыре месяца 2023 года доля данной продукции возросла в два раза в сравнении с таким же периодом прошлого года.