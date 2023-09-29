В России стартовали продажи флагманского смартфона Honor 90

Во второй половине сентября в России стартовали продажи Honor 90 — флагманского смартфона китайской компании Honor. Устройство доступно в двух вариантах в нашей стране: версия на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 45 тыс. рублей, а гаджет с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — в 50 тыс. рублей без учёта стартовых скидок.