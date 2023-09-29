Microsoft хочет использовать ядерную энергию для ИИ

Хотя искусственный интеллект может достигать невероятных высот и использовать неизведанные возможности, мы знаем, насколько он непомерен в отношении ресурсов. Например, OpenAI ежедневно тратит до 700 000 долларов на запуск ChatGPT.

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Ядерная энергия — это лучший по мнению руководства компании способ получать энергию для работы центров обработки данных Microsoft и проектов искусственного интеллекта.

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Более того, последствия использования возможностей искусственного интеллекта для реализации этих достижений выходят далеко за рамки простой стоимости. Знаете ли вы, что Bing Chat и ChatGPT используют до 500 мл воды в процессе обработки каждого запроса? Что ж, они используют, и это вызвало обеспокоенность пользователей и экологов.

Но, похоже, Microsoft берет ситуацию под контроль и склоняется к использованию ядерной энергии в качестве основного источника питания для своих центров обработки данных и достижений в области искусственного интеллекта. Об этом говорит новый список вакансий компании, которая хочет нанять специалиста на должность «главного менеджера программы по ядерным технологиям». В описании вакансии указано, что Microsoft ищет человека для «руководства проектными инициативами по всем аспектам инфраструктуры ядерной энергетики в интересах глобального роста».

Центры обработки данных доказали свою огромную ценность, как и недавние достижения Microsoft в области искусственного интеллекта. Однако усилия компании по смягчению последствий изменения климата могут легко пойти прахом, если Microsoft не предпримет меры до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Как отмечает CNBC, компания намерена перейти от использования электричества к использованию микрореакторов и небольших модульных реакторов для питания своих центров обработки данных и достижений в области искусственного интеллекта. Компания добавила, что внедрение этого нового подхода проще в создании и эксплуатации по сравнению с ядерными реакторами.

Это не универсальное решение

Используя ядерную энергию, Microsoft избежит выбросов газов в окружающую среду, что согласуется с ее обязательством полностью устранить свой текущий и унаследованный углеродный след в ближайшие пару лет. Но где при этом останутся радиоактивные отходы?