Google разрешила детям использовать ИИ-поисковик

Google открывает доступ к своему новому поисковому инструменту, основанному на искусственном интеллекте, Search Generative Experience (SGE), для подростков в возрасте от 13 до 17 лет в США. Решение открыть доступ к SGE для подростков было принято на основании положительных отзывов пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, которые тестировали этот инструмент.

Чтобы обеспечить безопасную работу с SGE для подростков, Google ввел более жесткие меры защиты от неприемлемого или вредного контента, в частности, связанного с запрещенными веществами, возрастными ограничениями и издевательствами. Компания продолжит сбор отзывов и сотрудничество с экспертами для улучшения SGE для молодых пользователей.