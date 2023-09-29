Маск ждет появления базы на Марсе через 15 лет

Оборудованная база может заработать на Марсе уже через 15 лет, считает глава американской компании SpaceX и предприниматель Илон Маск.

"Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет преуспевающая база!" - написал миллиардер у себя в соцсетях.

Ранее стало известно, что Маск пытался в 2002 году купить списанные советские ракеты-носители, однако его поездка в Москву закончилась полным провалом.

Отмечалось, что бизнесмен рассчитывал использовать для полета на Марс советскую технику, для согласования сделки о покупке которой и прибыл в Москву.

В биографической книге о Маске говорится, что во время общения с представителем одной из российских организаций Маск начал рассуждать о колонизации других планет. Его собеседник в ответ заявил, что советские ракеты создавали не для того, чтобы "какие-то капиталисты летали в них на Марс на свои дурацкие миссии".