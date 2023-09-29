OpenAI планирует создать "iPhone в мире ИИ"
OpenAI, которая владеет чат-ботом ChatGPT, бывший дизайнер Apple Джони Айв и основатель японской Softbank Group Масаеси Сон рассматривают возможность создания "iPhone в мире искусственного интеллекта".
На данный момент разработка смартфона находится на начальном этапе. Стороны выдвигают идеи, как будет выглядеть интерфейс устройства, который должен быть интуитивно понятным, но при этом способный взаимодействовать с ИИ. Кроме того, планируется, что новинка будет работать на чипе Arm, создаваемый разработчиком, в котором Softbank удерживает 90% доли капитала, пишет Financial Times.
Также отмечается, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман намерен получить на разработку проекта 1 млрд долларов от Softbank. При этом официальное заявление о производстве смартфона, вероятно, появится только через несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Stability AI запустит нейросеть для создания музыки.