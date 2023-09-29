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OpenAI планирует создать "iPhone в мире ИИ"

OpenAI, которая владеет чат-ботом ChatGPT, бывший дизайнер Apple Джони Айв и основатель японской Softbank Group Масаеси Сон рассматривают возможность создания "iPhone в мире искусственного интеллекта".

OpenAI планирует создать «iPhone в мире ИИ»
© globallookpress.com

На данный момент разработка смартфона находится на начальном этапе. Стороны выдвигают идеи, как будет выглядеть интерфейс устройства, который должен быть интуитивно понятным, но при этом способный взаимодействовать с ИИ. Кроме того, планируется, что новинка будет работать на чипе Arm, создаваемый разработчиком, в котором Softbank удерживает 90% доли капитала, пишет Financial Times.

Также отмечается, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман намерен получить на разработку проекта 1 млрд долларов от Softbank. При этом официальное заявление о производстве смартфона, вероятно, появится только через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Stability AI запустит нейросеть для создания музыки.