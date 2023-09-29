OpenAI планирует создать «iPhone в мире ИИ»

На данный момент разработка смартфона находится на начальном этапе. Стороны выдвигают идеи, как будет выглядеть интерфейс устройства, который должен быть интуитивно понятным, но при этом способный взаимодействовать с ИИ. Кроме того, планируется, что новинка будет работать на чипе Arm, создаваемый разработчиком, в котором Softbank удерживает 90% доли капитала, пишет Financial Times.