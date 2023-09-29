Google представила умный браслет Fitbit Charge 6

Спустя два года после выхода Charge 5 Google выпускает новую модель фитнес-трекера Fitbit Charge 6. Несмотря на то, что дизайн и большая часть аппаратного обеспечения практически такие же, как и у предшественника, есть пара обновлений, решающих две самые большие проблемы, с которыми сталкивались владельцы Fitbit.

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Особенности

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Производитель прислушался к отзывам пользователей и добавил сбоку Fitbit Charge 6 физическую кнопку для навигации. У Charge 5 был только сенсорный дисплей. Навигация Charge 5 не была слишком сложной, но новая кнопка должна её упростить.

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Ещё одна из самых больших жалоб на Fitbit Charge 5 заключалась в том, что в нём отказались от приложения Spotify, которое было частью Fitbit Charge 4. В Fitbit Charge 6 вновь появилось встроенное управление музыкой, но использовать эти элементы управления можно только для воспроизведения, приостановки или пропуска треков из YouTube Music. До сих пор нет поддержки Spotify или других сервисов потоковой передачи музыки.

В новый фитнес-трекер также добавлено несколько дополнительных функций Google. Fitbit Pay заменяется Google Wallet для осуществления платежей с помощью Fitbit Charge 6. И теперь можно получать пошаговые инструкции для беговых маршрутов через Google Maps. Было улучшено и отслеживание сердечного ритма. Google утверждает, что его точность на 60% выше при выполнении таких тренировок, как HIIT или вращение, при которых частота пульса меняется довольно резко.

Как и предшественник Charge 6 обладает 1,04-дюймовым AMOLED-экраном, поддержкой GPS и NFC. Также поддерживается мониторинг насыщенности крови кислородом (SpO2), электрокардиограмма (ЭКГ), и имеется защита от брызг (5ATM). Время автономной работы устройства достигает 7 дней. Кроме того, Google обещает «наиболее точное отслеживание пульса среди трекеров Fitbit».

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Также в Charge 6 есть четыре новых циферблата и специальные возможности, такие как масштабирование и увеличение. Корпус Charge теперь на 100% изготовлен из переработанного алюминия, а дизайн приложения Fitbit был полностью переработан.

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