МТС открыла продажи iPhone 15 и 15 Pro

МТС объявила о старте продаж iPhone 15 и 15 Pro. Как сообщили в пресс-службе компании, оформить онлайн-покупку с доставкой могут жители всех регионов присутствия МТС. А в розничной сети МТС модели на первом этапе доступны в Москве и в Санкт-Петербурге. В ближайшее время компания планирует привезти смартфоны и в другие регионы России, говорится в сообщении.

«Мы уже начали выдавать предзаказы, и планируем в течение недели доставить клиентам их смартфоны. После того, как мы выдадим покупателям все предзаказы, в продажу поступят и другие модели iPhone 15 во всех цветах и конфигурациях», — рассказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

МТС открыла предзаказ на iPhone 15 в конце августа, и количество предзаказов на новинку оказалось вдвое больше, чем год назад на iPhone 14. Согласно данным, которые приводит компания, 57% всех предзаказов приходится на модель iPhone 15 Pro Max, 38% — на версию 15 Pro. Более половины предзаказов пришлось на устройства в конфигурации на 256 гигабайт.