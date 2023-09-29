Новый Windows-троян распространяется под видом менеджера паролей Bitwarden

Новая вредоносная программа ZenRAT, атакующая пользователей Windows, распространяется под видом менеджера паролей Bitwarden. Попав в систему, троян открывает операторам удалённый доступ и передаёт им данные жертвы.

ZenRAT изучили исследователи из компании Proofpoint. В отчёте специалисты пишут:

«Этот вредонос специализируется именно на атаках пользователей Windows и представляет собой модульный троян, открывающий удалённый доступ к устройству жертвы. Помимо этого, он обладает функциональностью инфостилера».

ZenRAT размещён на фейковых веб-сайтах, которые якобы связаны с разработчиками менеджера паролей Bitwarden. Эксперты пока не выяснили, как именно трафик перенаправляется на эти домены, однако есть предположение, что злоумышленники используют вредоносную рекламу, «чёрный» SEO и фишинговые схемы.

Anti-Malware.ru

Пейлоад загружается под именем Bitwarden-Installer-version-2023-7-1.exe с домена crazygameis[.]com. В целом это стандартный инсталляционный пакет Bitwarden с добавленной вредоносной составляющей в виде .NET-исполняшки ApplicationRuntimeMonitor.exe.

Интересно, что исполняемый файл имеет не только валидную цифровую подпись, но ещё и от известного немецкого девелопера — Тима Коссе, который стоит за разработкой FileZilla.

Anti-Malware.ru

ZenRAT собирает данные о процессоре, видеокарте, версии операционной системы, браузере и установленных программах. Всё это отправляется на командный сервер.