Бизнес выступил против прямого доступа силовиков к базам персональных данных

Ассоциация больших данных, куда входят в том числе «Яндекс», VK, «Ростелеком», и «МегаФон», выступила против прямого доступа силовых структур к информационным базам данных и произвольных правок, так как это может привести к потенциальным проблемам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отзыв АБД на правительственный законопроект.

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Правительственный законопроект о контроле силовых структур за базами персональных данных был внесен в Госдуму в августе и предусматривает возможность изымать и редактировать чувствительные поля.

В АБД считают, что «возможность модификации информации и бесконтрольный доступ органов обороны и правопорядка к базам персональных данных может нарушить их работу и целостность, а также создает риски передачи сведений третьим лицам».

В организации не спорят с самой по себе концепцией законопроекта и признают «значимость достижения целей проектируемого регулирования», однако настаивают на том, что такой доступ должен быть реализован только через официальные запросы.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что любая дополнительная возможность доступа к персональным данным создает риски, как утечки данных, так и нарушения корректной работы баз. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в случае принятия законопроекта необходимо будет «организовать многоуровневый доступ к базам данным, с разными политиками и набором прав — на чтение, на изменение, на удаление».