Браузер Google Chrome лишился плашки «Все закладки»

Компания Google выпустила обновление для своего браузера Chrome под номером 117.0.5938.132, где разработчики убрали плашку «Все закладки», которая ранее занимала собой место на панели закладок, сообщает портал 9to5google .

Ранее пользователи сталкивались с неудобством, так как плашка «Все закладки» была закреплена на панели закладок, и при клике на неё открывалась боковая панель с полным списком закладок. Это изменение вызывало раздражение у многих пользователей, но с последним обновлением оно исчезло.