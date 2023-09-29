В России подешевел iPhone 13

На российском рынке упала стоимость iPhone 13, который был выпущен в 2021 году.

Приобрести устройство на старте продаж можно было за 80 тысяч рублей. Сейчас же он предлагается за 65 тысяч рублей и дешевле. Соответственно, смартфон потерял в цене почти 20%, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Напомним, что iPhone 13 оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, 4 Гб оперативной памяти, процессором Apple A15 Bionic и аккумулятором емкостью 3240 миллиампер-часов. Также здесь есть двойная камера с объективами разрешением 12 Мп, биометрический сенсор Face ID и стереодинамики.