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Климатолог предположил, какие горнолыжные курорты растают первыми

Ледники в Альпах начали быстро таять на фоне глобального потепления, что создает угрозу горнолыжным курортам Швейцарии. Об этом заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

Климатолог предположил, какие горнолыжные курорты растают первыми
© globallookpress.com

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что глобальное потепление уже привело к таянию ледников. А Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой сообщила, что ледники Швейцарии потеряли за последние два года 10% своего объема. Метеорологи прогнозируют, что жара в ЕС и далее может бить все рекорды.

По словам Алексея Кокорина, процесс таяния ледников, конечно, будет ускоряться.

«Ледники Альп не вносят практически никакого вклада в повышение уровня мирового океана, но дело не в этом. Они влияют на местный микроклимат и возможности для тех или иных занятий», - пояснил климатолог.

При этом он подчеркнул, что полное исчезновение альпийских ледников в обозримом будущем маловероятно, однако граница, дальше которой они уже сокращаться не будут, окажется достаточно высоко.

«Насколько в этом случае подходящими будут ледники и снежники для катания на горных лыжах, это очень спорный вопрос», - уверен эксперт.

Климатолог также отметил, что в российских горах, в том числе на Кавказе, также идет процесс таяния ледников, но оно происходит гораздо медленнее, чем в Альпах.

«Это означает, что, например, что спортивные сооружения на «Красной поляне» успеют свое послужить», - считает Кокорин.

В Великобритании ранее предупредили об угрозе дефицита водных ресурсов в Европе, которая вызвана аномально жаркими температурами, лесными пожарами и неудачной государственной политикой.

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