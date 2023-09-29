Климатолог предположил, какие горнолыжные курорты растают первыми

Ледники в Альпах начали быстро таять на фоне глобального потепления, что создает угрозу горнолыжным курортам Швейцарии. Об этом заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что глобальное потепление уже привело к таянию ледников. А Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой сообщила, что ледники Швейцарии потеряли за последние два года 10% своего объема. Метеорологи прогнозируют, что жара в ЕС и далее может бить все рекорды.

По словам Алексея Кокорина, процесс таяния ледников, конечно, будет ускоряться.

«Ледники Альп не вносят практически никакого вклада в повышение уровня мирового океана, но дело не в этом. Они влияют на местный микроклимат и возможности для тех или иных занятий», - пояснил климатолог.

При этом он подчеркнул, что полное исчезновение альпийских ледников в обозримом будущем маловероятно, однако граница, дальше которой они уже сокращаться не будут, окажется достаточно высоко.

«Насколько в этом случае подходящими будут ледники и снежники для катания на горных лыжах, это очень спорный вопрос», - уверен эксперт.

Климатолог также отметил, что в российских горах, в том числе на Кавказе, также идет процесс таяния ледников, но оно происходит гораздо медленнее, чем в Альпах.

«Это означает, что, например, что спортивные сооружения на «Красной поляне» успеют свое послужить», - считает Кокорин.