Китай может построить внеземную базу внутри Луны

Китайские исследователи рассматривают возможность создания базы для астронавтов внутри лавовых труб под лунной поверхностью.

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Это может стать шагом к установлению более постоянного присутствия на Луне. Научное сообщество давно предполагало, что естественный спутник Земли имеет сложные системы пустых, трубообразных туннелей, образованных древними лавовыми потоками.

На сегодняшний день у нас есть ограниченные доказательства этого, однако, если подобные структуры действительно существуют, они могут предоставить убежище от микрометеоритных дождей и опасного уровня радиации.

Чжан Чунфэн из Шанхайской академии космических полётов, в рамках недавней конференции, предложил исследовать эти лавовые трубы с помощью космических кораблей и лунных посадочных модулей.