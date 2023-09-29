Huawei Nova 11 SE получит дизайн устаревших флагманов компании

Серия смартфонов Huawei Nova 11 была представлена ещё в апреле 2023 года.

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Несмотря на слухи о готовящейся к выпуску Nova 12, у Huawei, видимо, ещё осталась одна модель в актуальной линейке.

Называться девайс может незамысловато — Huawei Nova 11 SE. Ожидается, что старт его продаж начнётся уже в октябре. В преддверии официального анонса, живые изображения и некоторые детали устройства были раскрыты на сайте TENAA.

Согласно представленным данным, устройство получит двойной круглый модуль камеры с трёмя сенсорами. Главный цвет телефона — чёрный, с золотыми акцентами на модуле камеры и логотипе Huawei.

Кроме того, на передней панели расположен плоский дисплей.

Согласно регистрационной информации, Huawei Nova 11 SE поддерживает стандарты TD-LTE / LTE FDD / WCDMA / cdma2000 / CDMA 1X / GSM, но упоминания о поддержке 5G нет.