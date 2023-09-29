Китайский зонд "Чанъэ-6" запустят на обратную сторону Луны для сбора грунта в 2024 году - это будет первый подобный проект в истории освоения естественного спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Китайского национального космического управления (CNSA).

"В настоящее время разработка миссии "Чанъэ-6" программы по исследованию Луны идет согласно плану, запуск запланирован ориентировочно на 2024 год", - указано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что сбор грунта с обратной стороны Луны будет производиться впервые - все остальные образцы были взяты с видимой части спутника Земли. Предварительным местом посадки выбран район в бассейне Южный полюс - Эйткен. Сопровождать и контролировать зонд будет спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2", который заблаговременно отправят в космос в первой половине 2024 года.