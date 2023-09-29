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Samsung выпустит новый фитнес-браслет после трёхлетнего перерыва

В последнее время Samsung удивляет своих поклонников неожиданными новинками.

Samsung выпустит новый фитнес-браслет
© globallookpress.com

После сообщений о разработке умного кольца и устройства расширенной реальности, а также возрождения линейки Fan Edition появилась информация о возможном возвращении линейки фитнес-трекеров компании.

Недавно новое устройство Samsung прошло сертификацию FCC. Устройство с модельным номером SM-R390 вызвало интерес благодаря схематическим изображениям, демонстрирующим заднюю часть устройства.

Изображение показывает прямоугольное устройство с закругленными краями, предположительно с датчиком пульса и двумя контактами для зарядки. Эти данные и форма устройства намекают на то, что перед нами новый фитнес-браслет.

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Последний раз Samsung выпускала подобный девайс три года назад, в октябре 2020 года. Это был Galaxy Fit 2 с 1,1-дюймовым AMOLED-экраном, водонепроницаемостью 5ATM до 50 метров и тонким корпусом.

Новое устройство, прошедшее сертификацию FCC, кажется немного шире Galaxy Fit 2, но, вероятно, это всё же будет Galaxy Fit 3 (если Samsung сохранит название Fit).

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