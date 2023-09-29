Samsung выпустит новый фитнес-браслет после трёхлетнего перерыва
В последнее время Samsung удивляет своих поклонников неожиданными новинками.
После сообщений о разработке умного кольца и устройства расширенной реальности, а также возрождения линейки Fan Edition появилась информация о возможном возвращении линейки фитнес-трекеров компании.
Недавно новое устройство Samsung прошло сертификацию FCC. Устройство с модельным номером SM-R390 вызвало интерес благодаря схематическим изображениям, демонстрирующим заднюю часть устройства.
Изображение показывает прямоугольное устройство с закругленными краями, предположительно с датчиком пульса и двумя контактами для зарядки. Эти данные и форма устройства намекают на то, что перед нами новый фитнес-браслет.
Последний раз Samsung выпускала подобный девайс три года назад, в октябре 2020 года. Это был Galaxy Fit 2 с 1,1-дюймовым AMOLED-экраном, водонепроницаемостью 5ATM до 50 метров и тонким корпусом.
Новое устройство, прошедшее сертификацию FCC, кажется немного шире Galaxy Fit 2, но, вероятно, это всё же будет Galaxy Fit 3 (если Samsung сохранит название Fit).