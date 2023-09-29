Инсайдер показал фото неанонсированных наушников OnePlus

OnePlus совсем скоро запустит новую версию своих наушников — OnePlus Buds Pro 3.

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Недавние утечки, появившиеся в Сети, раскрыли дизайн этого гаджета, и, судя по всему, многие элементы останутся без изменений по сравнению с предыдущим поколением.

Наушники OnePlus Buds Pro 2, представленные в прошлом году, завоевали популярность благодаря своему стильному двухцветному дизайну и высокому качеству звука.

От новой модели ожидаются аналогичные характеристики, но с некоторыми улучшениями. По данным инсайдера, Buds Pro 3 будут поддерживать активное шумоподавление на уровне 48 дБ, получат защиту от воды и пыли по стандарту IP55, а также обеспечат до 9 часов работы от одной зарядки.

Но есть и более явные изменения. Например, динамики в новой модели будут немного меньше — 10,4 мм для низких частот и 6 мм для высоких. Кроме того, скорость зарядки прокачалось: всего 10 минут пополнения батареи обеспечат 5 часов прослушивания музыки.