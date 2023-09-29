Перекупщики заработали на перепродаже iPhone 15 миллионы долларов

Специалисты по безопасности выявили ботов для покупки iPhone, которых запускали перекупщики. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам специалистов фирмы Kasada, после выхода новых смартфонов Apple в продажу в сети активизировались перекупщики. Спекулянты пользовались автоматизированными программами, с помощью которых первыми покупали новые устройства и перепродавали их. По оценкам экспертов Kasada, таким образом заинтересованные люди могли заработать «миллионы долларов».

В отчете компании говорится, что специальный бот позволял резервировать различные модели iPhone 15 сразу же, как предзаказ открывался на сайте Apple. Чтобы обойти механизмы защиты, перекупщики оформляли заказы на нескольких персон. Затем они забирали смартфоны из магазина и практически сразу же продавали их с наценкой. Таким образом, старт продаж флагманов Apple оказался частично сорван.

Специалисты Kasada прикинули, что при самых удачных раскладах один бот мог оформить 2500 заявок на покупку устройств Apple в день. При расчетной прибыли в 300 долларов за каждый перепроданный аппарат перекупщик мог заработать 750 тысяч долларов. В заключении говорится, что обычный человек бессилен перед ботом, так как последний может завершить оформление покупки за 0,2 секунды или даже быстрее.