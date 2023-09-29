Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать миграционный кризис

Предприниматель решил самостоятельно разобраться в ситуации с нелегальными мигрантами и рассказать об этом аудитории социальной сети X, владельцем которой он является. Взяв в руку смартфон и надев ковбойскую шляпу, Маск ведет прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, который стал центром притяжения для вынужденных переселенцев из Латинской Америки и более дальнего зарубежья.

«Сам будучи иммигрантом, я занимаю чрезвычайно проиммигрантскую позицию. Я считаю, что нам нужно значительно расширить систему легальной иммиграции и пускать всех, кто трудолюбив, честен и будет полезен США. Но в то же время мы не должны терпеть в стране людей, которые нарушают закон», — заявил Маск.

Бизнесмен показал на камеру десятки мигрантов, сидящих под мостом на границе со стороны США в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Как считает один из богатейших людей планеты, необходимо остановить поток нелегалов, который ведет к обрушению систем социального обеспечения. Этого же требуют не только оппозиционеры-республиканцы, но демократы и союзные им СМИ, широко освещающие кризис на границе и ситуацию в Нью-Йорке, куда свезли около 110 тысяч вынужденных переселенцев.