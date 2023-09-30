Пентагон призвал разработчиков ИИ делиться информацией о технологиях

"Они говорят: "Вот, смотрите. Но мы не скажем вам, как мы построили это. Мы не скажем вам, в чем оно хорошо, а в чем нет", - сказал он, подчеркнув, что Пентагон вынужден проявлять больше осторожности при использовании новейших технологий, чем частный сектор.