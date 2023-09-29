Ученые создали ИИ, который поможет найти инопланетян

Ученые разработали новый метод, который позволяет определить наличие или существование жизни на других планетах. Используя искусственный интеллект, этот метод обладает точностью в 90% при различении биологических и небиологических образцов. Он может быть применен к уже имеющимся образцам.

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Это означает, что уже существуют образцы, которые могут дать окончательные ответы на вопрос о существовании жизни на Марсе. Кроме того, исследователи ожидают, что этот метод можно будет использовать для анализа данных, полученных с помощью инструмента «Анализ образцов на Марсе» (SAM) на борту марсохода НАСА Curiosity, что значительно расширит его возможности.

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Результаты этого исследования также помогут раскрыть историю загадочных и древних камней, найденных на Земле.

Ведущий автор исследования, Джим Кливс из Лаборатории Земли и планет Института науки Карнеги, назвал поиски внеземной жизни одной из самых захватывающих задач современной науки.

Он подчеркнул три основных момента, вытекающих из недавних открытий. Во-первых, есть фундаментальная разница между биохимией и абиотической органической химией на глубоком уровне. Во-вторых, изучая образцы с Марса и древней Земли, мы можем определить, существовала ли на них когда-то жизнь. И, наконец, этот новый метод может отличить альтернативные биосферы от земных, что может иметь важные последствия для будущих астробиологических миссий.

Метод не направлен на идентификацию отдельных молекул или соединений, которые могут служить индикаторами жизни. Он выявляет тонкие различия в молекулярных структурах образцов с использованием различных методов анализа.

Для разработки этого метода была использована система искусственного интеллекта, обученная на наборе данных из 134 образцов, каждый из которых был классифицирован как биотический или абиотический. Системе были представлены новые образцы для оценки ее работы, включая образцы из живых организмов, остатки древней жизни и другие абиотические образцы. В результате система достигла точности в 90% при правильной классификации этих образцов.

Система также смогла классифицировать различные типы биологических образцов, различая "живые" и "ископаемые" образцы. Это означает, что она могла точно определить, является ли образец недавно сорванным или давно погибшим.

Ученые надеются, что в будущем система будет развиваться и сможет идентифицировать дополнительные детали в данных, такие как показатели фотосинтеза или наличие клеток с ядром.

Предыдущие исследования сталкивались с проблемами, связанными с деградацией органических молекул со временем. Однако исследователи нового метода утверждают, что он остается эффективным даже при значительной деградации или изменении образцов.

Роберт Хейзен, исследователь из Института науки Карнеги, считает, что этот новый метод может революционизировать исследование внеземной жизни и улучшить наше понимание происхождения и химии ранней жизни на Земле.