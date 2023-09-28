В Китае научились подделывать коробки от iPhone 15 — скрытая защита не помогла

Неделю назад стало известно, что Apple добавила новый механизм защиты от подделок на коробки с iPhone 15. Производитель начал клеить специальный QR-код и надпись «iPhone», которые можно увидеть только под ультрафиолетовым светом.

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Как оказалось, принятые меры не помогли, поскольку вскоре после старта продаж смартфона в Китае научились подделывать эти скрытые метки. Об этом сообщил инсайдер Majin Bu, прикрепив для подтверждения своих слов фотографии и видео.

Поэтому теперь при покупке iPhone 15 будьте максимально осторожны. Однако убедиться в подлинности гаджета можно и с помощью другого способа — на сайте Apple необходимо ввести серийный номер устройства.