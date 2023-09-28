Земля в США раскололась на гигантские трещины

На юго-западе США из-за больших объемов грунтовых вод земля начала раскалываться. На поверхности появились гигантские трещины общей протяженностью 272 километра, пишет издание Science Alert.

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Расколы появились в штате Аризона, Юта, Калифония и Техас. Обычно трещины возникают между горами и могут повредить дома, дороги, каналы и дамбы.

Ученые объясняют, что земля оседает, или теряет объем, из-за того, что люди активно используют подземные воды в целях водоснабжения. В то же время планета не успевает восполнять выкачанные объемы воды, из-за чего на земле появляются такие разломы.