Apple разработала умную одежду

В сети обнаружили патент компании Apple, описывающий возможность создания умной одежды. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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США (USPTO). Документ описывает разработку тканей с интегрированными в них сенсорами, с помощью которых можно дополнять умную технику и управлять различными устройствами.

По словам инженеров компании, функции различных сенсоров и датчиков могут быть ограничены при использовании их традиционным способом — на жесткой подложке из металла и прочих материалов. В качестве альтернативы специалисты предположили интегрировать датчики в ткань. Журналисты Appleinsider отметили, что подобным образом компания может наладить выпуск умных вещей.

В патентной заявке также говорится, что сенсоры можно внедрять в предметы одежды, сумки, аксессуары, домашний текстиль и мебель. По словам журналистов, наиболее реалистичным кажется вариант, что сенсоры будут интегрированы в ремешки для часов Apple Watch и текстильный кожух умной колонки HomePod.