Новый смартфон Vivo iQOO получит 2К-дисплей

Vivo готовится к запуску новой серии смартфонов под брендом iQOO — iQOO 12.

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Согласно информации, раскрытой инсайдерами на платформе Weibo, одной из ключевых особенностей новинки станет 2K-дисплей, разработанный специально с учётом потребностей любителей киберспорта.

Дисплей будет поддерживать частоту обновления 144 Гц и встроенный датчик отпечатков пальцев.

Кроме того, в смартфоне ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 200 Вт, что особенно пригодится геймерам.

Что же до производительности, то iQOO 12 будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит значительное улучшение производительности CPU и GPU. Устройство также получит память LPDDR 5X и UFS 4.0 вместе с системой жидкостного охлаждения для стабильной работы.