Представлен мини-ПК с Ryzen 9 6900HX по цене всего $351

Minisforum представила обновлённую версию своего мини-ПК из серии Venus — UM690S.

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Новинка, размерами всего 129 x 126 x 48 мм, оснащена мощным процессором AMD Ryzen 9 6900HX с восемью ядрами Zen 3+ и графикой Radeon 680M на базе архитектуры RDNA 2.

Основное отличие UM690S от предшественника — улучшенная система охлаждения. Два дополнительных вентилятора на дне корпуса обеспечивают снижение температуры SSD и оперативной памяти.

В качестве оперативки, к слову, используется DDR5, а для хранения данных предусмотрен слот M.2 2280 PCIe 4.0 и место для 2,5-дюймового SATA-устройства.

NotebookCheck.net

Что касается портов, то у пользователей будет доступ к двум USB-C портам, четырём USB-A, аудиоразъёму, двум HDMI-разъёмам и порту LAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Также есть слот M.2 2230 E-key для установки беспроводной карты.

Minisforum UM690S уже доступен для предзаказа на официальном сайте компании. Поставки начнутся в начале ноября.