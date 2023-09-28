Идентифицирован автор рун на знаменитых камнях из Еллинга

Исследователи из Национального музея Дании сумели установить личность мастера, который более тысячелетия назад выгравировал на двух камнях из Еллинга руны, ныне внесенные в список Всемирного наследия. Им оказался человек по имени Равнунге-Туэ, служивший королеве Тире Еллингской.

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Как сообщает The History Blog, идентифицировать личность резчика ученым помогло сканирование рунических камней и их изучение в 3D-модели. Сопоставление текстов показало, что техника резьбы на большом Еллингском камне идентична технике рун на Леборгском камне. Первый был найден в городе Еллинге, он внесен в список Всемирного наследия. А Леборгский камень получил свое название по церкви, возле которой был найден, примерно в 28 километрах к юго-западу от Еллинга.

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Так вот на Леборгском камне резчик указал свое имя. Там написано: "Равнунге-Туэ вырезал эти руны в память о Тайре, своей королеве". Подобная надпись была обнаружена и еще на одном руническом камне из Баке. На нем Равнунге-Туэ написал, что он совместно с помощниками по имени Фундин и Гнипл создал курган Тайры.

На камнях из Еллинга подписей нет. Но сопоставление рун позволило установить, что создал их один и тот же резчик, а королева Тира, упомянутая на камнях из Еллинга, является тем же человеком, что и Тайра, упомянутая на Леборгском камне. То есть королева Тира фигурирует как минимум на четырех рунических камнях, и ей теперь принадлежит больше рунических упоминаний, чем кому-либо другому в Дании эпохи викингов.

"Это означает, что королева Тира (Тайра) была гораздо более важной личностью, чем мы предполагали ранее, - говорит рунолог Национального музея Дании Лисбет Имер. - Вероятно, она происходила из более знатной семьи, чем Горм Старый, которого мы обычно называем первым королем Дании. Чрезвычайно интересно, когда дело доходит до понимания структуры власти и происхождения Дании".

Все четыре рунических камня, в которых упоминается Тира (Тайра), расположены в Южной Ютландии. Об этой королеве известно, что она умерла около 958 года нашей эры. Тира была женой короля Дании Горма Старого, умершего в том же 958 году, и матерью Харальда Синезубого, легендарного короля, объединившего Данию и Норвегию.