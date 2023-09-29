Выявлены проблемы с зарядкой iPhone 15 от пауэрбанков

iPhone 15 некорректно работает с некоторыми пауэрбанками, в результате чего смартфон не сам заряжается от них, а наоборот, передает энергию во внешние аккумуляторы. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на жалобы пользователей.

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Согласно отзывам пользователей, не все существующие пауэрбанки с разъемом USB-C совместимы с iPhone 15. В некоторых случаях iPhone 15 либо просто не заряжается, либо начинает передавать свой заряд внешней батарее. MacRumors предполагает, что проблема может быть связана с некорректным срабатыванием функции обратной зарядки в iPhone.

Проблема затрагивает множество моделей пауэрбанков. В частности, сообщается о некорректной синхронизации смартфона с Anker PowerCore Slim 10K PD. Производитель уже отреагировал на жалобы пользователей. В Anker сказали, что единственный способ заставить внешний аккумулятор заряжать iPhone – это использовать порт USB-A.