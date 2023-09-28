Между нами глубокое море: 28 сентября всемирный день защиты морской среды

28 сентября ежегодно отмечают Всемирный день моря (World Maritime Day). Этот праздник посвящен защите морской среды от негативного воздействия человека. К празднованию Всемирного дня моря проводят природоохранные мероприятия, экологические акции в разных странах мира. Цель праздника – привлечение внимания общественности к экологическим проблемам и вопросам сохранения уникальных видов морской флоры и фауны.

Всемирный день моря является официальным международным праздником. Его учредила Международная морская организация. Праздник отмечают с 1978 года.

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Стоит также отметить, что Всемирный день моря празднуют ежегодно в один из дней последней недели сентября. В 2023 году было решено делать это 28 сентября.

Для России Международный день моря является особым праздником, поскольку страну омывают 12 морей и одно море-озеро (Каспийское).

«Рамблер» расскажет об одном из самых редких и малоизученных животных, которое живет в российских северных морях – нарвале. Он занесен в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы.

Мировая популяция – порядка 110 тыс. особей, в Баренцевом море – 1 тыс. особей.

У самцов длина тела нарвала составляет 6,1 м, у самок – 4,2 м. У них есть визуальная отличительная черта – наличие спирального бивня. При этом он есть только у самцов. Примечательно, что правый бивень у самцов и оба бивня у самок скрыты в деснах и вырастают крайне редко. Однако встречаются самки с бивнями, в том числе с двумя.

Назначение бивня ученым еще предстоит точно установить. Всего есть две теории. Согласно первой, нарвалы используют зуб как «дубину» для оглушения рыбы, а вторая теория предполагает, что этот нарост – уникальный чувствительный орган коммуникации и для привлечения самок.

Нарвалы используют эхо от звуковых сигналов, которые издают они сами. Это помогает им ориентироваться в пространстве. Такое эхо используют все зубатые киты, к семейству которых нарвалы относятся.

Ученые установили, что сигналы морского единорога обладают самой четкой направленностью. При движении они вертикально сканируют толщу воды. Благодаря этому они могут не только охотиться, но и определять участки открытой воды. Лунки и полыньи жизненно необходимы этим животным: как и все морские млекопитающие они дышат воздухом, а не под водой.

Рядом с нарвалами часто можно встретить белух. Стоит отметить, что в 2019 году группа немецких ученых доказала существование гибридного вида, который получил название нарлуга. Случилось это благодаря развитию ДНК-технологий.