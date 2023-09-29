Представлен одноплатный компьютер Raspberry Pi 5

Через 4 года после выпуска Raspberry Pi 4 команда Raspberry Pi вернулась с новым маленьким, но мощным одноплатным компьютером – Raspberry Pi 5. Это достойный преемник, который оснащен обновленными компонентами с лучшими характеристиками – и даже некоторыми специальными микросхемами.

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Raspberry Pi 5

Raspberry Pi обладает новой, гораздо более мощной системой на кристалле, по сравнению с предшественником. В основе компьютера лежит 64-битный 4-ядерный процессор Broadcom BCM2712 с ядрами Cortex-A76, работающими на частоте 2,4 ГГц, с общим объемом кэш-памяти 4 МБ. Графический процессор также был обновлен до VideoCore VII, который поддерживает OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.2.

SoC оснащен новым чипом южного моста ввода-вывода, разработанным инженерами Raspberry Pi: RP1. Он обрабатывает большую часть ввода/вывода, включая контакты GPIO и USB, снимая нагрузку с основного процессора. В результате Raspberry Pi 5 может работать в три раза быстрее, чем Pi 4, что делает его сопоставимым с другими SBC для использования.

Как и Raspberry Pi 4, новинка поддерживает Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy и Gigabit Ethernet. Имеется два порта micro-HDMI, что означает, что можно подключить два дисплея 4K с частотой обновления 60 Гц и поддержкой HDR, используя один Raspberry Pi.

Также Raspberry Pi 5 обладает двумя полноразмерными портами USB 3.0 с поддержкой одновременной скорости передачи данных 5 ГБит/с и двумя полноразмерными портами USB 2.0. Имеется порт USB-C, который действует как порт питания.

Цена

Raspberry Pi 5 доступен в двух вариантах: