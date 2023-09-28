В Японии запустили 5G-сеть с GPU-ускорением Nvidia

Японская телекоммуникационная компания NTT DOCOMO стала первым в мире оператором, развернувшим коммерческую сеть 5G с GPU-ускорением, решающим вопросы производительности, стоимости и энергоэффективности. Решение 5G Open RAN компании использует высокопроизводительную виртуальную сеть радиодоступа 5G (vRAN) от Fujitsu, построенную на стеке NVIDIA Aerial vRAN и конвергентных ускорителях NVIDIA.

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Такой подход позволяет создать полностью программно-определяемую и облачную сеть с возможностью динамического распределения ресурсов с использованием стандартного оборудования. Решение DOCOMO позволяет снизить общие затраты до 30%, использование сетевого дизайна - до 50%, а энергопотребление базовых станций - до 50%.