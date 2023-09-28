«Ростех» заявил о возобновлении DDoS-атак на систему бронирования Leonardo
В «Ростехе» сообщили, что DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились с территории нескольких государств, включая Украину.
«DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в работе сервиса наблюдаются небольшие сбои, но система выдерживает натиск благодаря действиям специалистов госкорпорации.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo.