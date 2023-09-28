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«Ростех» заявил о возобновлении DDoS-атак на систему бронирования Leonardo

В «Ростехе» сообщили, что DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились с территории нескольких государств, включая Украину.

«Ростех» заявил о возобновлении DDoS-атак на систему бронирования Leonardo
© РИА Новости

«DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в работе сервиса наблюдаются небольшие сбои, но система выдерживает натиск благодаря действиям специалистов госкорпорации.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo.