Microsoft начала тестирование ИИ-генератора в Paint

Microsoft тестирует новую функцию под названием «Paint Cocreator» в Microsoft Paint для Windows 11. Этот инструмент работает на базе DALL-E от OpenAI и позволяет пользователям создавать изображения на основе предоставленных ими текстовых описаний.

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Кроме того, пользователь может выбрать художественный стиль, и Cocreator создаст три варианта на выбор.

Несмотря на многообещающий потенциал DALL-E в области создания изображений из текста, в предыдущих версиях программы возникали проблемы с правильной интерпретацией вводимого текста. Microsoft заявляет, что предприняла меры по предотвращению создания неприемлемых изображений, но не сообщает подробностей.