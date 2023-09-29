В России начались продажи смартфона Honor 90

В магазинах электроники и на маркетплейсах: "М.Видео", "Эльдорадо", DNS, "Ситилинк", МТС, "МегаФон", "Билайн" и Ozon начались продажи Honor 90.

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Компания М.Видео-Эльдорадо проанализировала результаты предзаказа Honor 90. Спрос на новинки оказался почти на 20% выше относительно предыдущей флагманской номерной серии Honor 70. Самой продаваемой моделью стал девайс с памятью 12 + 512 ГБ в "Полночном чёрном" цвете. В рамках предзаказа 51% покупок пришелся на конфигурацию 8 + 256 ГБ, 49% заняла "старшая" модель с 12 + 512 ГБ. В смартфонах со встроенной памятью 256 ГБ самым популярным стал цвет "Изумрудный зеленый", в устройствах с большей памятью - "Полночный черный".

Смартфон оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и технологией защиты зрения. Экран поддерживает стандарт HDR10+, имеет разрешение 1.5K (2664 x 1200 пикселей) и адаптивную частоту обновления экрана до 120 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 1600 нит.

Тройная камера Honor 90 состоит из широкоугольной камеры 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма и двукратным зумом, ультраширокоугольной камеры 12 Мп с автофокусом и функцией съемки макро, а также вспомогательной камеры 2 Мп для улучшенной портретной съемки. Для улучшения качества снимков в условиях недостаточного освещения используется объединение пикселей 16-в-1, съемка с мультиэкспозицией, а также фирменные алгоритмы шумоподавления.

Honor 90 получил процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и продается в двух конфигурациях памяти: 8 + 256 или 12 + 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до 19,5 часов просмотра видео. Смартфон поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge 66 Вт, которая заряжает устройство до 45% в течение 15 минут.

Толщина Honor 90 - 7,8 мм, вес - 183 г.