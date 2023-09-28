На Кавказе придумали инновационный способ очистки водозаборов

Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета придумали, как эффективно бороться с растительностью на водозаборах и в трубах. Это повысит качество водоснабжения и позволит сэкономить ресурсы, рассказали "РГ" в пресс-службе СКФУ.

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По словам ученых, зарастание трубопроводов на водозаборах особенно актуально на зарегулированных источниках и при теплом климате. Чаще всего на поверхностях "селятся" двухстворчатые моллюски дрейссены, причем иногда так активно, что это вызывает критические потери напора во всасывающей системе. Это может приводить к остановке насосных станций, перерасходу электроэнергии (дополнительные затраты доходят до 12 процентов) и износу оборудования.

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Обычно для борьбы с дрейссеной используют реагенты. Воду могут хлорировать, озонировать, добавлять препараты серебра. Ученые СКФУ после исследований придумали использовать электричество.

"Мы предложили придавать слабый положительный заряд внутренним поверхностям трубопроводов. Таким образом, подавляется рост бактерий на стенках трубопроводов и не образуется биопленка. Аналогично бактериям и частицам загрязнений электрически заряжаются и находящиеся в воде личинки дрейссены и прочих микроорганизмов. Вследствие этого клетки личинок начинают испытывать высокое внешнее осмотическое давление. У них нарушаются процессы метаболизма. Клетка, пытаясь стабилизировать внутреннее давление, непрерывно выбрасывает во внешнюю среду свою цитоплазму, получая взамен вместо питательных веществ только чистую вод", - рассказал один из авторов исследования профессор кафедры теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости СКФУ Николай Стоянов.