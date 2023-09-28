Представлен концепт «стеклянной» яхты

Компания Tecnomar, известная своим сочетанием «роскоши и инноваций» в дизайне судов, представила свое последнее творение - яхту «This Is It». Это транспортное средство – настоящий шедевр стеклянной архитектуры, в котором более 600 кв. м. занимают стеклянные окна и световые люки.

© The Italian Sea Group/Tecnomar

С борта яхты открывается вид на океан, на ней есть бассейн со стеклянными стенами и витринный камбуз.

Материнская компания The Italian Sea Group (TISG) подчеркивает, что проект «This Is It» родился из желания бросить вызов «общепринятым нормам и представить уникальное видение будущего яхт». Дизайн судна включает в себя алюминиевую надстройку с высокими арками, которая поддерживает обширные стеклянные окна.

Под палубой двойные линии корпуса оптимизированы для гидродинамики, обеспечивающей плавность хода. Дизайн яхты вдохновлен изгибами морских обитателей и сочетается с угловатыми элементами, что придает ему дополнительный визуальный интерес.

Яхта располагает шестью каютами, массажным кабинетом и современным камбузом. В отделке яхты использованы такие премиальные материалы, как золото, бронза, титан, дуб, тик, мрамор, кожа и алькантара.